Das Mühlviertel als Wanderregion entdecken

Nach den Zeiten der Sperren und Vorschriften positioniert sich das Mühlviertel als Wander-Destination. Damit will man auch geplatzten Urlaubsplänen entgegensteuern. Der neue Wander- und Freizeitführer "GUUTE Wege" zeigt, wie Körper, Geist und Seele nachhaltig zu stärken sind. Dazu liefert er anregende Routen und kulinarische Tipps. Der Guide mit 26 Touren in der Region zwischen Puchenau und Bad Leonfelden bringt naturverbundenen Personen die abwechslungsreiche Landschaft, herrliche Ausblicke, Kulturattraktionen und kulinarische Angebote näher. Bei allen Touren gehen Bewegung in beschaulicher Natur und kulinarischer Genuss Hand in Hand.

Guute Attraktionen

Ein weiterer Schwerpunkt des Wanderführers liegt nämlich auf der vielfältigen Angebotspalette der Gastronomiebetriebe. Diese können nach den mageren Monaten Gäste ohnehin dringend brauchen.

Nicht nur mit exakten Streckenbeschreibungen und zusätzlichen Kartenausschnitten punktet der Wanderführer als praktikable Orientierungshilfe; auch Gasthäuser und deren regionale kulinarische Spezialitäten, Hofläden, Bäckereien und Supermärkte sind dort zu finden. Zudem werden Attraktionen wie Whisky-Destillerie, Hochseil-Garten, Lebzelterei, Alpaka- und Straußenhof oder Tierpark dem Wanderer und Besucher ans Herz gelegt. Den Wanderführer "GUUTE Wege" gibt’s im Buchhandel, bei GUUTE-Betrieben und über den GUUTE-Verein um 22 Euro zu beziehen. Er liefert auch genaue Angaben zur Anfahrt mit Pkw oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit dem Buchkauf sind etliche Vergünstigungen und Gratis-Aktionen in der Region verbunden: So erhalten die Gäste bei Vorweisen dieses Guides einmalig Vergünstigungen oder Geschenke von teilnehmenden Gastrobetrieben. Und das ohne weitere Konsumverpflichtung.