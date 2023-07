Das Leben mit seinen eigenen Waffen schlagen

Bereits vor dem offiziellen Festwochenstart am Freitag kommender Woche auf Schloss Greinburg setzen die Donaufestwochen im Strudengau sozusagen als Präludium innovative Akzente mit heimischen Kunstschaffenden.

Dazu gehört das diesjährige Inklusionsprojekt der Festwochen. Die in Grein aufgewachsene Musik- und Bewegungspädagogin Elisabeth Riegler, sie lebt mittlerweile in Vorarlberg, wird unter dem Motto "So einfach ist das!" Episoden aus dem Leben von "Greti" und deren Reise durch das Leben vorlesen: "… und dann beschloss Greti, das Leben mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Ihre waren ihr dafür zu schade, die hob sie sich für ganz besondere Anlässe auf." Greti und das Publikum finden sich in der Folge in deftigen und berührenden Situationen wieder, treffen auf schräge Charaktere und vielleicht auf ein Stück ihrer selbst. Die Illustrationen zu diesen Sprachbildern liefert – pointiert und zart zugleich – Helmut Haider, Künstler des "Ateliers am Ufer" der Lebenshilfe Grein.

Für Riegler, die seit vielen Jahren mit Menschen mit Behinderung arbeitet, ist die Lesung in mehrfacher Hinsicht eine Rückkehr an den Schauplatz ihrer Jugend: "Die Donaufestwochen haben mich persönlich über mehrere Jahre begleitet: So durfte ich über einige Jahre als Mädchen für alles hinter die Kulissen, die ich teilweise selbst geschoben habe, des Kulturbetriebes blicken. Dabei sammelte ich wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Menschen."

Die Zusammenarbeit von Elisabeth Riegler und Helmut Haider ist ganz aktuell als Buch erschienen und wird bei der Lesung heute um 19 Uhr im "20er Hof" in der Greiner Hauptstraße erstmals präsentiert.

Doch nicht nur Grein steht bereits jetzt im Bann der Donaufestwochen. Im Naturpark Mühlviertel widmet sich der Bildhauer Willibald Katteneder mit seiner Kunst im öffentlichen Raum dem Spannungsfeld "Mensch – Natur": "inbetween" ist drei Wochen lang, vom 25. Juli bis 15 August, am Großdöllnerhof in Rechberg zu sehen und frei zugänglich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper