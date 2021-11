Geduldiges Warten auf eine Impfung

Eine lange Warteschlange bildete sich am Samstagvormittag trotz verdoppelter Kapazitäten vor der Impfstraße im Donaupark Mauthausen. Quer durch das Einkaufszentrum warteten die Menschen geduldig, um sich hier ohne Anmeldung den für die Bewältigung der Pandemie so wichtigen Piks zu sichern – darunter viele Junge, die sich für die erstmalige Impfung entschieden haben. Einige waren auch gekommen, weil die Termine in der öffentlichen Impfstraße Perg nahezu bis Monatsende ausgebucht sind. Wer sich beispielsweise am Freitagabend für einen Termin interessierte, fand als nächstmöglichen Impftag den 24. November vor.

Geimpft wird derzeit auch in vielen Arztpraxen sowie in den kommenden Tagen in Bad Kreuzen (Mittwoch, 17. November, 16 bis 20 Uhr beim Gemeindeamt) sowie in Naarn (Freitag, 20. November, 16 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle). „Wir bemühen uns, weitere Kapazitäten auch im Bezirk Perg zu organisieren“, sagt Bezirkshauptmann Werner Kreisl. Sobald weitere Impfmöglichkeiten bereit stehen, werden diese im Internet auf www.ooe-impft.at veröffentlicht.