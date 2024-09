"Das Heimtückischste sind die Drohnenangriffe"

Heinz Wegerer hat Erfahrung mit der Organisation von humanitärer Hilfe in Krisenregionen. Im Irak war er ebenso tätig wie im Jemen. Was er derzeit als Nothilfekoordinator des Hilfswerks in der Ostukraine erlebt, geht selbst ihm unter die Haut. Das zeigen nicht nur seine aktuellen Einträge in sozialen Medien sondern auch seine Schilderungen im Interview, das die OÖNachrichten am Mittwoch telefonisch mit ihm führen konnten.