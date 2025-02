Das große Talent im Sport mit dem kleinen Ball

saxen / bad kreuzen. Seit Beginn des Schuljahres drückt mit Miriam Kranzer ein besonderes Sport-Talent in der SMS Bad Kreuzen die Schulbank. Bereits im Alter von vier Jahren bekam sie ihren ersten Tischtennisschläger und hat in der Klasse U11 mittlerweile ihren ersten Landesmeistertitel und Vizestaatsmeistertitel in der Tasche.

Intensives Training und professionelle Betreuung sind die Voraussetzung dieser Erfolge. Bei ihrem Verein, der SPG Felbermayr Wels, findet sie dafür das erforderliche Umfeld vor. Bis zu vier Trainingseinheiten absolviert Miriam pro Woche, dazu kommen Turniere auf nationaler und internationaler Ebene. Ihre Schulbücher hat Miriam stets mit im Gepäck. Nicht selten muss sie versäumten Unterrichtsstoff zuhause nachlernen. Soweit es möglich ist, wird sie dabei von ihrer Schule unterstützt.

Begleitet und betreut wird Miriam hauptsächlich von ihrem Vater Andreas, der selbst in der Tischtennis-Szene kein Unbekannter ist und viel Erfahrung für die sportliche Karriere seiner Tochter einbringt. Mit Miriam möchte er einen eigenen Weg gehen: Anstelle von Leistungsdruck soll die Freude am Tischtennissport im Vordergrund stehen. Das Sammeln von Erfahrungen ist zum jetzigen Zeitpunkt ihres sportlichen Reifungsprozesses wichtiger als das Sammeln möglichst vieler Pokale.

Von seinem Vater hat das junge Tischtennis-Ass jedenfalls schon viel gelernt, wenn es mit dem kleinen Ball großen Sport zeigt und Emotionen vor ihren Gegnerinnen geschickt versteckt. Spätestens nach dem letzten Punkt ist Miriam sofort wieder das fröhliche, aufgeweckte Mädchen, das mit ihren Freundinnen durch das Schulhaus saust, im Turnunterricht ihre Mitschüler zum Staunen bringt und ihnen von den ebenso lieb gewonnenen Reitstunden erzählt.

