Das große Krabbeln: Bad Zeller Schüler schufteten für Insektenvielfalt

Als Teil einer handvoll ausgewählter Pilotregionen in Österreich werden im Naturpark Mühlviertel Maßnahmen für die Schaffung und den Erhalt von Insektenlebensräumen umgesetzt. So etwa auf dem Areal der Mittelschule Bad Zell. Hier haben Schüler mit Unterstützung von Naturfachleuten das Projekt „Auf die Fläche, fertig, los!“ in Angriff genommen. Auf 350 m² entsteht ein naturnah gestalteter Lebensraum für Insekten und Kleinlebewesen.

Käferburg und Insektenwiese

Ein Startworkshop mit dem Biologen und Insektenexperten Georg Derbuch machte die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen mit den wichtigsten Fakten zum Überleben von Insekten vertraut. Ausgestattet mit diesem Hintergrundwissen machten sich die Mädchen und Burschen dann frisch ans Werk: Hand in Hand mit Mitarbeitern des Bauhofs Bad Zell und des Naturparks Mühlviertel bauten sie eine Käferburg und bearbeiteten die Wiesenfläche hinter der Schule, damit hier wertvolle Blühflächen für Insekten entstehen.

Als zertifizierte Naturpark-Schule wird man in Bad Zell diese Fläche auch nachhaltig pflegen und betreuen. Darüber hinaus wird die nun angelegte Insektenfläche für den Unterricht, für biologische Forschungen sowie für Beobachtungen zur Verfügung stehen. Im Vordergrund steht dabei die Bewusstseinsbildung zum Schutz von Kleinlebensräumen, in denen die für das ökologische Gleichgewicht so bedeutende Insektenvielfalt erhalten werden kann.

Das heuer ins Leben gerufene Projekt „Auf die Fläche, fertig, los!“ wird in den kommenden Jahren auf möglichst alle 48 Naturparke in Österreich ausgeweitet. Auf öffentlichen und privaten Kleinflächen entstehen Blühstreifen, Totholz-Burgen und Nisthilfen. Die Insektenfläche bei der Naturpark-Mittelschule Bad Zell wird als Teil dieses Projektes für die langfristige Nutzung zur Beobachtung von Insektenlebensräumen auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein