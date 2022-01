Einem breiten Publikum ist Gregor Seberg vor allem als SOKO-Wien-Inspektor sowie als Kabarettist bekannt. In einem gänzlich anderen Licht zeigt sich der in Graz und Wien aufgewachsene Schauspieler am 2. Februar im Donausaal Mauthausen. Da gestaltet er gemeinsam mit Sigrid Horn einen Gedenkabend für die Opfer eines KZ-Massenausbruchs, der in einer beispiellosen Menschenjagd endete.