Mehr als 300 Personen versammelten sich am Sonntag abends auf dem Marktplatz in St. Georgen an der Gusen zu einem Lichtermeer. Kinder, Jugendliche und Erwachsene gedachten dabei der Opfern der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine. Ein aus Kerzen geformtes Herz und in der Mitte ein blau-gelbes Licht in den Nationalfarben der Ukraine, berührende Musik und fünf Minuten Schweigen waren stille, aber unüberhörbare Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – unter ihnen auch St. Georgens Bürgermeister Andreas Derntl und die Bürgermeisterin aus Luftenberg Hilde Prandner - waren emotional bewegt. Vor allem der Krieg in der Ukraine machte viele fassungslos. Aus dieser Situation heraus war das Lichtermeer einerseits Ausdruck der Ohnmacht und Sprachlosigkeit, andererseits ein unübersehbares Friedenssymbol. „Es geht nur im Miteinander, das Gegeneinander ist keine Option, egal ob hier in St. Georgen, in Europa oder in der Ukraine“, war die Botschaft des Personenkomitees, das die Veranstaltung organisierte.