Das Ende von 54 Jahren SPÖ-Dominanz

Landeshauptmann Thomas Stelzer gratulierte am Telefon, seine Stellvertreterin Christine Haberlander schaute ebenso bei der Wahlparty vorbei wie VP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer. Der Sieg von Andreas Derntl bei der Bürgermeister-Stichwahl in St. Georgen an der Gusen war eine der großen Überraschungen des Sonntags.