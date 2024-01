Das Dekanat Gallneukirchen ist jetzt Pfarre "Mühlviertel-Mitte"

Nach eineinhalb Jahren intensiver Vorbereitung wurde mit 1. Jänner 2024 das Dekanat Gallneukirchen als neue Pfarre "Mühlviertel-Mitte" kirchenrechtlich gegründet. Den Festgottesdienst zur Amtseinführung von Pfarrer und Pfarrvorständen feierte Bischof Manfred Scheuer am Sonntag in der Pfarrkirche Gallneukirchen mit etwa 500 Gläubigen. Geleitet wird die Pfarre vom gemeinsamen Pfarrbüro in Wartberg ob der Aist aus von Pfarrer Andreas Golatz in Zusammenarbeit mit Pastoralvorstand Bruno Fröhlich und Verwaltungsvorstand Thomas Forster.

Die neue Pfarre Mühlviertel-Mitte besteht aus den zwölf Pfarrteilgemeinden Alberndorf, Altenberg, Gallneukirchen, Hagenberg, Hellmonsödt, Katsdorf, Kirchschlag, Pregarten, Reichenau, Steyregg, Treffling und Wartberg ob der Aist. Beim Fest der Amtseinführung waren Vertreter aller Pfarrteilgemeinden ebenso dabei wie die Bezirkshauptleute von Urfahr-Umgebung und Freistadt, Paul Gruber und Andrea Wildberger sowie mehrere Bürgermeister.

Mit der neuen Pfarrstruktur soll die Zusammenarbeit der neuen Pfarr-Teilgemeinden gestärkt sowie und die Mithilfe und Leitungsverantwortung in unterschiedlichen Aufgabenbereichen von Priestern, ständigen Diakonen, Seelsorgerinnen und Seelsorgern sowie haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so organisiert werden, dass Kirche vor Ort auch in Zeiten des Priestermangels möglich bleibt.

Beim Festgottesdienst versprachen Pfarrer und Pfarrvorstände vor Bischof Manfred Scheuer und der versammelten Feiergemeinde ihre Bereitschaft, die Pfarre Mühlviertel-Mitte umsichtig zu leiten, in ihr die Grundvollzüge von Kirche lebendig zu halten, dafür zu sorgen, dass die frohe Botschaft des Evangeliums zeitgemäß verkündet wird sowie Arme und Bedrängte in die Mitte der Gemeinschaft zu stellen.

"Bringt Liebe und Freude in die Region"

In seiner Predigt stellte Bischof Scheuer die Frage: "Was sollen wir tun angesichts der gesellschaftlichen, der kirchlichen und kulturellen Veränderungen und Entwicklungen in unserem Land?" Die Diözese Linz habe genau deswegen die Struktur- und Pfarrreform in Gang gebracht. Auftrag der Kirche in Oberösterreich sei es, nicht nur um die eigene Selbsterhaltung zu kreisen. "Wozu ist die Pfarrreform gut? Hoffentlich, damit mehr Liebe und Freude in die Stadt Gallneukirchen und in die Region Mühlviertel-Mitte kommt." Die Kirche brauche sich nicht neu zu erfinden, sie habe jedoch auf die Herausforderungen der Zeit zu reagieren, damit Kirche vor Ort erlebbar bleibe. An den Pfarrer, die Pfarrvorstände und alle Mitfeiernden gewandt, meinte Scheuer: "Eure Mission ist es, das Beste für die Menschen zu suchen und ein Segen zu sein."

Pfarrer Andreas Golatz sagte nach seiner Amtseinführung über die neue Pfarre Mühlviertel-Mitte: "Es ist mir ganz wichtig, dass wir nichts, was funktioniert, was Menschen wichtig ist und wofür sie sich einsetzen, beenden werden. Was in den Pfarrteilgemeinden funktioniert, soll weitergehen. Dort, wo es schwierig ist oder holprig läuft, wollen wir zusammenarbeiten, damit es besser wird."

