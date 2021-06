Das Bruckner Orchester macht die Hochficht-Arena zum Konzertareal

Der Hochficht ist nicht nur ein familienfreundliches Skigebiet im Mühlviertel, sondern fürderhin auch Kultur-Standort. Diese außerordentliche Kulisse erwartet die Besucher des Open-Air-Konzerts "Wahrhaftig himmlisch!" mit Markus Poschner und dem Bruckner Orchester Linz am Dienstag, 6. Juli, bei der Talstation Hochficht. "Es war schon immer ein Traum von mir, einmal mit dem Orchester aufs Land zu fahren. Diese Dinge, die lange Zeit nicht möglich oder denkbar waren, sind jetzt endlich wieder machbar, und deshalb freue ich mich schon besonders auf das Konzert am Hochficht", blickt der künstlerische Direktor des Bruckner Orchesters, Norbert Trawöger, einem wahrhaft himmlischen Konzertvergnügen entgegen. Zu erwarten ist ein "besseres Neujahrskonzert-Programm mit vielen Oberösterreich- und Österreich-Bezügen", erklärt Trawöger.

Konzertgenuss auf der Decke

Das Publikum darf auf Picknickdecken in der natürlichen Arena des Berghanges das Konzert genießen. Extra dafür hat die Hochficht-Gastronomie ein spezielles Picknick-Binkerl zusammengestellt. Darin finden die Konzert-Picknicker nicht nur Schlägl Bier, Wein und Wasser, sondern auch Wild-Würste und ein Weckerl vom heimischen Bäcker. Es kann direkt im Hochficht-Restaurant erworben werden (20 Euro). Die Picknickdecke ist schon im Eintrittspreis von zehn Euro pro Person inbegriffen. Ein derart hochkarätiger Kulturgenuss stößt natürlich auch beim Tourismusverband Böhmerwald, in Person des Geschäftsführers Reinhold List, auf viel Begeisterung: "Der Hochficht bietet die ideale Infrastruktur für so eine Veranstaltung, und es ist auch eine tolle Möglichkeit, Kultur in höchster Qualität den Menschen im Bezirk anzubieten." Wer noch Karten haben will, muss schnell sein. Diese gibt es unter www.landestheater-linz.at oder Tel. 0732/7611-400. Die Plätze sind frei wählbar; wer zuerst kommt, hat die beste Sicht.