Das BORG Bad Leonfelden rückt Praxis in den Mittelpunkt

Einen neuen Kurs schlägt das BORG Bad Leonfelden zur optimalen Vorbereitung der Absolventen auf das Berufsleben ein: Neben der Vermittlung einer fundierten Basis an Allgemeinwissen rücken immer mehr auch berufliche Perspektiven in den Fokus – in Form von konkreten Initiativen und Schwerpunkten. Die Zusammenarbeit mit lokalen Wirtschaftsbetrieben funktioniert zum Beispiel nach dem schon in Deutschland erprobten Modell TheoPrax. Dabei werden Theorie und Praxis miteinander verbunden. In einem Angebots-Auftrags-Verhältnis bearbeiten die Schüler selbständig eine reale Aufgabe aus der Wirtschaft. Die Theorie des Projektmanagements wird von den Jugendlichen im Laufe des Schuljahres anhand eines Projektes erlernt und sofort angewendet. Im Schuljahr 2020/21 arbeitet das Schülerteam mit dem international agierenden Unternehmen Nordfels zusammen. Die Aufgabe dabei: Jobvideos entwickeln, um das Unternehmen und die gesuchten Jobs ideal zu bewerben und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Die enge Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, die Konzeptentwicklung für ein Video und schließlich die Umsetzung – all das liegt in den Händen der Schüler.

Neue Möglichkeiten

Die lokale Wirtschaft sucht aber auch immer mehr hochqualifizierte Arbeitskräfte. Daher rückt die Duale Akademie in den Fokus der Ausbildungsempfehlungen: Maturanten absolvieren nach ihrem Abschluss eine verkürzte Lehre mit speziell ausgerichtetem Ausbildungsangebot in der Berufsschule. Dabei profitieren beide Seiten. Aufhorchen lässt das BORG Bad Leonfelden mit einem Angebot in den fachspezifischen Zweigen: So wie Schüler im naturwissenschaftlichen Zweig unter anderem auf medizinische Berufe vorbereitet werden, so werden im Musik-Schwerpunkt speziell Kompetenzen im pädagogischen Bereich gefördert – besonders zu empfehlen für zukünftige Pädagogen und Kindergartenpädagogen. Neben der Möglichkeit, das BORG Bad Leonfelden virtuell zu besuchen (unter www.BORGleon.at), bietet das Oberstufenrealgymnasium Schulführung auch live an. Alle interessierten Schüler und Eltern können bei Voranmeldung im Sekretariat einen Termin für einen geführten Schulrundgang am 23. und 30. Jänner von 10 bis 14 Uhr reservieren.