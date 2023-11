In der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus haben Besuche an den Schauplätzen des NS-Gräuels eine enorme pädagogische Bedeutung. Von den insgesamt 250.000 Menschen, die jährlich in die KZ-Gedenkstätte Mauthausen kommen, sind 60.000 Jugendliche aus Österreichs Schulen.