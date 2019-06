"Dann hat er fünf Minuten, um sein Zeug zu packen"

Auf den Terminplan fanden sich Gespräche mit dem Bezirksabfallverband und regionalen Unternehmern sowie ein abendlicher Abstecher zum Lasberger Bierfrühling.

In einem Medien-Gespräch nahm Mahr auch auf die turbulenten Tage seit Bekanntwerden des "Ibiza-Videos" Bezug. Es sei richtig gewesen, rasch persönliche Konsequenzen zu ziehen, so Mahr, der gleichzeitig auf die gute Regierungsarbeit in Oberösterreich hinwies. Hier arbeite man mit der ÖVP mit guten Ergebnissen für die Menschen im Land. Ausfälle am rechten Rand werde man nicht zu hundert Prozent verhindern können. Entscheidend sei es jedoch, die Konsequenzen daraus klar zu machen. Mahr: "Wer sich in der FPÖ in einer Weise äußert, die nicht zu akzeptieren ist, hat genau fünf Minuten, um sein Zeug zu packen."

