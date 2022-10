"Wirst sehen, des gwinn ma!" Es war kurz vor einem internationalen Nachwuchsturnier in den späten 1990er Jahren, als Manfred Rockenschaub dem Sportlehrer Ernst Froschauer ein vierblättriges Kleeblatt in die Hand drückte und so Mut zusprach für eine der ersten großen Herausforderungen der damals frisch formierten Perger Schülerliga-Mädchenmannschaft.