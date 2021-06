Daniel und Christian Oberngruber eroberten Staatsmeisterschafts-Podium

Einen überraschenden Rennerfolg feierten die Radsportler Daniel und Christian Oberngruber bei der Österreichischen Straßen-Meisterschaft in Markersdorf: Die "RC Bike Next 125"-Sportler sicherten sich die Plätze 2 und 3. Harte Wetterbedingungen mit andauerndem Niederschlag und starkem Wind machten den großteils flachen Rundkurs in Niederösterreich zu einer richtigen Challenge. Auf dem kurzen steilen Anstieg in der vierten Runde bildete sich eine Führungsgruppe, in der Daniel und Christian Oberngruber dabei waren. Die Gruppe harmonierte gut und baute den Vorsprung immer weiter aus. Der Rest der mit sieben Fahrern ins Rennen gegangenen "Bike Next 125"-Amateur-Mannschaft kontrollierte das Hauptfeld.

Als in der neunten Runde wiederum am Anstieg innerhalb der Führungsgruppe noch einmal aussortiert wurde, ließen sich Daniel und Christian Oberngruber nicht abschütteln. Im Zielsprint holten sie schließlich die Plätze zwei und drei hinter Sieger Josef Dirnbauer.

Vorne dabei waren auch Fahrer der velo.crew PopaFlo: Dominik Schickmair landete auf Platz 4, Rene Pammer auf Platz 6.