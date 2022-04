Damit Freistadt sein gutes Wasser nie ausgeht

Bestes Trinkwasser aus bis zu 210 Metern Tiefe liefert der Tiefbrunnen in der Zelletau, der nun an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen wurde, den Freistädter Haushalten. Das rund 70 Jahre alte Wasser sprudelt mit drei Litern pro Sekunde aus den Tiefen des Mühlviertler Granits. Mit dieser Kapazität könnte man an einem einzigen Tag beinahe das große Becken im Hallenbad füllen. Für die Versorgung in der Stadt bedeutet dies, dass Wasser für rund 2.000 Menschen zusätzlich zur Verfügung steht.

„Mit der neuen Quelle sichern wir unsere Wasserversorgung für viele Jahre ab“, sagte Bürgermeister Christian Gratzl anlässlich eines Besuchs der Freistädter Gemeindepolitik bei der Entsäuerungsanlage des Brunnens. Seit den ersten Probebohrungen vor knapp fünf Jahren habe die Stadt mit Hochdruck an der Erschließung gearbeitet, bedankte sich Gratzl bei den Freistädter Wassermeistern, dem Team der Bauabteilung, dem Ziviltechniker-Büro Thürriedl & Mayr, den Grundeigentümern, die vom Wasserleitungsbau betroffen waren, sowie bei allen Firmen, die bei der Umsetzung dieses Großprojektes beteiligt waren.

1,6 Kilometer Leitungen verlegt

„Mit dem Tiefbrunnen in der Zelletau hat unsere Wasserversorgung nun ein drittes Standbein. Die neue Quelle entlastet unsere Brunnen in der Galgenau“, erklärt Wassermeister Alfred Zeilinger. Bevor das Wasser in den Hochbehälter in Schlag eingeleitet wird, muss es aufbereitet werden, da die Kohlensäure, die das Brunnenwasser enthält, die Rohrleitungen sonst beschädigen würde. Dafür wurde eine neue Entsäuerungsanlage errichtet. Der größte bauliche Aufwand dieses mehrjährigen Projektes bestand allerdings in der Verlegung einer 1,6 km langen Wasserleitung von der Zelletau bis nach Schlag.

„Kernaufgabe der Gemeinde ist es, Wasser in bester Qualität, ausreichender Menge, leistbar und krisenfest für die Menschen der Stadt sicherzustellen“, betont Infrastrukturstadtrat Rainer Widmann. Deshalb arbeite man bereits am nächsten großen Schritt für eine sichere Wasserversorgung: „Wir planen im Bereich des Schilifts einen weiteren Hochbehälter, damit uns das gute Freistädter Wasser nie ausgehen möge!“