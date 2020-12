Damit der Heimunterricht nicht am fehlenden Werkzeug scheitert

Der Einsatz digitaler Medien ist in den vergangenen Monaten allgegenwärtig geworden. Für Familien mit mehreren schulpflichtigen Kindern ist es aber gar nicht so einfach, dafür auch die erforderliche Infrastruktur – vom Computer bis zum eigenen Arbeitsplatz – bereitzustellen.

Genau hier setzt eine Initiative der heimischen Rotary-Clubs an: Sie kauften moderne Notebook-PCs an, die sie Pflichtschulen in der Region zur Verfügung stellen. So auch der Rotary Club Aisttal-Hagenberg, der insgesamt acht Geräte spendete. Drei Notebooks gingen dabei an die Mittelschule Pregarten. Weitere Computer erhielten die Mittelschulen in Neumarkt und Tragwein.

"Gerade in Zeiten des wiederholten Distanzunterrichts stellen diese Geräte einen wertvollen Beitrag dar, damit auch wirklich alle Schüler, deren Eltern sich das im Moment vielleicht nicht leisten können, die bestmöglichen Voraussetzungen für eine Teilnahme am Unterricht haben", sagte Rotarier-Präsidentin Bernadette Prieschl bei der Geräteübergabe in Pregarten. Das Lehrergremium an der jeweiligen Schule entscheidet vor Ort, an welche Schüler die gespendeten Notebooks verliehen werden.