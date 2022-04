Verdreifacht hat die Braucommune Freistadt in den vergangenen 15 Jahren ihren Bierausstoß Tag für Tag werden in der Freistädter Brauerei 250 Paletten voll mit Bierkisten, Bierfässern und Limonadenkisten bewegt. „Der Platz ist uns im Brauhaus hinten und vorne zu knapp geworden“, schildert Vorstand Michael Raffaseder. „Als wir hörten, dass am südlichen Stadtrand ein Betriebsbaugebiet erschlossen wird, haben wir uns sofort ein Grundstück gesichert, um hier eine neue Logistikzentrale zu errichten.“ Damit das Freistädter Bier schneller bei den Kunden ist..

Etwa zweieinhalb Hektar groß ist das Grundstück, auf dem die im Brauhaus hergestellten Getränke zwischengelagert, für den Transport zu den Kunden sortiert und auf die grünen Freistädter-Bier-LKW verladen werden. „Wir haben etwa zehn Millionen Euro in dieses Areal investiert“, sagte Geschäftsführer Ewald Pöschko bei der Eröffnungsfeier des Logistikzentrums am Samstag. Hunderte Gäste ließen sich die Chance nicht entgehen, diese Eröffnung gemeinsam mit dem Team der Braucommune zu feiern. Darunter auch Landeshauptmann Thomas Stelzer, der dafür den eigentlich für die Teilnahme am Festakt vorgesehenen Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner „ausgebremst“ hat. Denn: „Wenn Freistädter Bier feiert, dann ist das bei uns in der Landesregierung Chefsache. Ihr macht dem Land mit eurem Bier viel Freude. Daher wollte ich schon selbst bei der Eröffnung dabei sein.“

Was vielleicht auch daran gelegen hat, dass es Brauereien verstehen, wie man ein Fest ausrichtet: Vor der Halle drehte sich bereits 26 Stunden lang ein ganzer Ochse am Grill, ehe ihn das Team der Gallneukirchner Fleichhauerei Riepl mundgerecht portionierte. In der Halle wurden hunderte Knödel gedreht und Kraut gekocht. Mehrere Zapfanlagen waren praktisch ohne Pause in Betrieb und Toni Pichlers Wirtshausmusi machte auf der Bühne Stimmung.

Mit dem innerhalb von gerade einmal einem Jahr durchgezogenen dem Bau der Logistikzentrale habe man nun einen Großteil des Bauprogramms, für das man sich vor Jahren entschieden habe, umgesetzt, so Raffaseder. „Ein paar Kleinigkeiten sind noch offen, aber das werden wir auch noch schaffen.“ Zumal davon ausgegangen werden kann, dass die Beliebtheit des Freistädter Biers im Land weiter steigen wird.