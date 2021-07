Alkoholisierte Autodiebe verunfallten mit Taxi

Der 21-Jährige und der 23-Jährige, beide ungarische Staatsbürger und aus dem Bezirk Perg, beobachteten kurz nach Mitternacht in Arbing einen Taxilenker, als dieser seinen Wagen abstellte und den Schlüssel versteckte. Daraufhin stahlen die beiden das Taxi und fuhren auf der L1428 Richtung Münzbach weg. Nach einem Unfall mussten sie das Fahrzeug allerdings in einer Wiese in der Ortschaft Hummelberg stehen lassen und gingen zu Fuß wieder Richtung Arbing zurück.

Beide konnten nach einer kurzer Fahndung festgenommen und zur Polizeiinspektion Perg gebracht werden. Beide Täter waren alkoholisiert und beschuldigten jeweils den anderen das Taxi gestohlen, gelenkt und den Unfall verursacht zu haben. Am Pkw und an den Verkehrsleiteinrichtungen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.