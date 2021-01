Curhäuser: Lob der Gäste motiviert zum Durchhalten

Auch in den "Curhäusern" der Marienschwestern in Bad Mühllacken und Bad Kreuzen war über Monate bestenfalls ein eingeschränkter Betrieb möglich. "Umso mehr freuen wir uns über die Spitzenbewertung unserer Gäste, die uns zum dritten Mal in Folge einen HolidayCheck Award beschert hat", sagt Friedrich Kaindlstorfer, Geschäftsführer der Curhaus Marienschwestern GmbH.

Zweiter Platz in Oberösterreich

Das Gesundheitszentrum in Bad Kreuzen wurde nicht nur auf Platz zwei in Oberösterreich, sondern auch unter die besten 25 Hotels in Österreich gewählt. Bad Mühllacken landete mit Platz sechs ebenfalls unter den Top-10-Hotels in Oberösterreich. Mehr als 420.000 Urlauber haben im Jahr 2020 die besten Hotels aus 35 Ländern gekürt. In Österreich dürfen sich 81 Betriebe über diese Auszeichnung freuen.

"Besonders begeistert hat die Urlauber die Qualität unserer Anwendungen und Therapien sowie die Ruhelage in bezaubernder Natur mit Gradieranlage und Bio- Schwimmteich in Bad Kreuzen sowie dem Naturschutzjuwel Pesenbachtal in Bad Mühllacken", sagt Kaindlstorfer.

Das Zentrum für Traditionelle Europäische Medizin (TEM) in Bad Kreuzen ließ mit dem zweiten Platz unter den Top-10-Hotels in Oberösterreich viele bekannte Betriebe hinter sich. Das sei für die Beschäftigten ein großer Motivationsschub, um die Coronakrise auch in den kommenden Wochen und Monaten durchzustehen, ist Kaindlstorfer überzeugt.

Nun hofft man in den Mühlviertler Curhäusern, dass ein Eindämmen der Pandemie bald wieder an eine Öffnung denken lässt. "Uns ist der erste Tag der liebste, an dem wir unsere Gäste unter optimalen Sicherheitsmaßnahmen wieder begrüßen dürfen", sagt Elisabeth Rabeder, Betriebsleiterin in Bad Mühllacken. Das Jahr 2021 werde bestimmt noch schwierig. Aber Rabeder ist zuversichtlich, dass viele Menschen dem Thema Gesundheit in Zukunft noch mehr Achtsamkeit zukommen lassen: "Mit unserem Schwerpunkt auf Prävention mit naturheilkundlichen Methoden und Mitteln der Traditionellen Europäischen Medizin können wir viel Positives zu Entspannung, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit beitragen."

