Coworker vernetzen sich untereinander

Mehr als 46 solcher flexiblen Arbeitsräume gibt es schon im Land – Tendenz steigend, freut sich Andreas Höllinger, Mitinitiator und Obmann der Wirtschaftskammer Rohrbach.

Die in St. Martin gegründete Plattform "Coworking OÖ" ist ein weiterer Schritt zur Professionalisierung einer florierenden Branche. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen Coworking-Spaces ausschließlich als Habitat für Start-up-Gründer oder Einzelunternehmer galten. Das Wachstum der gemeinschaftlich genutzten Büros wird getrieben durch Megatrends wie Individualisierung, Klimawandel oder Urbanisierung – und natürlich die Erkenntnis, dass Coworking in einer immer flexibleren Arbeitswelt ein optimales Angebot ist. Ein wichtiger Faktor des Wachstums von Coworking liegt in der Demografie: Die "Gen Z" – mit Geburtsjahrgängen Mitte der 1990er Jahre – wird heuer weltweit einen Anteil von fast 25 Prozent der globalen Arbeitskraft erreichen. Diese Generation kehrt dem traditionellen Büro zusehends den Rücken.

Tag der offenen Tür

Die Mitglieder der Plattform planen eine Reihe von Veranstaltungen und Projekten, um das Bewusstsein für Coworking zu stärken und Synergien zu schaffen. Dazu gehört ein "Tag der offenen Coworking-Spaces", geplant für den 1. Oktober 2024. "Durch die Kombination aus flexiblen Arbeitsplätzen, Netzwerkmöglichkeiten und kreativen Impulsen sind Coworking-Spaces Motoren des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts in Oberösterreich", schließt Andreas Höllinger.

