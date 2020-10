Covid-19-Tests in der Gastronomie: "Für uns ist das wie ein Sicherheitsnetz"

"Beim ersten Mal war ein bisschen ein komisches Gefühl dabei. Jetzt weiß ich, dass das nicht wehtut und ganz schnell geht", sagt Markus Gahleitner über jenes Procedere, das seit 16. September wöchentlich im zweiten Stock des Freistädter Brauhauses vonstattengeht. Hier werden sämtliche Mitarbeiter mittels Rachenabstrich auf eine eventuell vorliegende Covid-19-Infektion getestet. Die Testergebnisse bekommen die 50 Mitarbeiter spätestens am nächsten Tag per SMS auf ihr Smartphone gesendet.

"Ich kann jedem Betrieb aus der Gastronomie nur empfehlen, dieses kostenlose Angebot wahrzunehmen", sagt Brauhaus-Chef Helmut Satzinger: "Für uns ist das wie ein Sicherheitsnetz in einer Zeit, in der wir nach der Gastgartensaison jetzt wieder fast alle unsere Gäste herinnen bewirten." Etwa 600 Gäste frequentierten täglich den Betrieb im Zentrum von Freistadt. Die Stimmung unter den Gästen sei zwar nicht gedämpft, aber doch spürbar anders als in der Zeit vor Corona. "Mit den regelmäßigen Tests haben sowohl wir selbst die Sicherheit, dass alle gesund sind, als auch unsere Gäste", betont der Wirt.

Der Braugasthof ist eines von 126 oberösterreichischen Gastro-Unternehmen, die am vom Tourismusministerium initiierten Gratistestprogramm "Sichere Gastfreundschaft" teilnehmen. Jede Woche wird die Hälfte der Belegschaft auf freiwilliger Basis getestet. "Ich bin froh, dass wir diese Möglichkeit im Betrieb haben", sagt Restaurantleiterin Silvia Kroiß. Auch Küchenchef Markus Gahleitner nimmt aus Überzeugung an dem Testprogramm teil: "Mir gefällt, dass das Ergebnis schon am nächsten Tag da ist."

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at