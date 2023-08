Countryfestival überzeugt mit Flair und Top-Bands

Die US-Musikerin Kim Carson spielt am Samstag in Münzbach.

Wenn das Forum Münzbach mit dem Aufbau für sein Countryfestival beginnt, wird auf jedes Detail geachtet. Pferdewagen, Tipis und Fassaden einer ganzen Westernstadt tagen dazu bei, dass sich die Mühlviertler Gemeinde an ihrer westlichen Ortseinfahrt ganz im Stil einer Kleinstadt aus Nevada oder Arizona präsentiert. Dazu treten in der Country-Hall Bands auf, die sich ganz der Countrymusik verschrieben haben. Heuer sind das die US-Amerikanerin Kim Carson mit Band, die Silverado Country Band aus Italien sowie Still Country und Frankie Fortyn aus Österreich.

Mit viel Aufwand wird bereits ab 17 Uhr das Kinderprogramm inszeniert, bei dem die jungen Besucherinnen und Besucher ein Abenteuer aus dem Wilden Westen erleben dürfen.

Für die Festivalbesucher zahlt es sich also gleich aus mehreren Gründen aus, unter dem Motto "Go West – Go Münzbach" für einige Stunden in den "Wilden Westen Münzbachs" einzutauchen und einfach einen besonderen Abend zu verbringen.

