Corona zeigt Internet-Defizit auf: Jetzt erst recht für Breitband unterschreiben

Zwar sagen Netzbetreiber und Internetprovider derzeit, dass alle Netze mit der zusätzlichen Belastung durch Homeoffice und Videokonferenzen gut zurechtkommen – das gilt aber natürlich nur für die Regionen, in denen bereits ein schneller Internetanschluss auch tatsächlich verfügbar ist.

Wer jetzt in einem "weißen Fleck" der Breitband-Versorgung sitzt, kann womöglich nicht von zu Hause in den Firmennetzwerken und mit E-Learning-Tools arbeiten, an Webinaren und Webmeetings teilnehmen oder diverse Streaming-Dienste verwenden.

Das LEADER-Projekt "Breitbandkonzept Donau-Böhmerwald" widmet sich genau diesem Problem. Über 7900 Gebäudepunkte sind im Bezirk Rohrbach zurzeit noch ohne Breitbandanschluss, womit der Bezirk Rohrbach zu den Schlusslichtern in der Breitbandversorgung in Oberösterreich zählt.

16 Gemeinden in der Region haben es bereits erreicht, dass 60 Prozent der förderfähigen Haushalte eine positive Interessensbekundung abgegeben haben. In den restlichen 22 Gemeinden werden bis Sommer 2020 die Bürger informiert und deren Interesse eruiert. Denn nur, wenn auch in diesen Gemeinden 60 Prozent ein klares Ja zum Breitbandausbau bekunden, ist ein flächendeckender Ausbau möglich.

Hierfür wären in der gesamten Region Informationsveranstaltungen für Bürger geplant gewesen. Auch hunderte Freiwillige sollten ausschwärmen, um jeden Haushalt über Breitbandinternet zu informieren. Wegen Corona ist das aktuell jedoch nicht möglich. Daher bietet das Breitbandbüro OÖ nun ein weiteres Webinar an, bei dem Experten online über das schnelle Internet der Zukunft informieren.

Interesse online bekunden

Außerdem können ab sofort Interessensbekundungen auch kontaktlos über ein Onlineformular abgegeben werden. So soll es gelingen, doch noch bis zum Sommer die nötigen Unterschriften zu sammeln. Die wichtigste Frage, die auftaucht ist, bleibt jene nach den Kosten. Für die Grabearbeiten bis zur Grundstücksgrenze und die gesamte notwendige Technik bis ins Haus bezahlt man einmalig um die 300 Euro pro Haushalt. Monatlich fallen, je nach Tarif, circa 40 Euro an.

Man möchte zwar zukünftig die Möglichkeit haben, Breitbandinternet zu beziehen, braucht aber aktuell den Anschluss noch nicht – dann werden einmal 700 Euro fällig. Später kostet ein Anschluss mindestens 1000 Euro.

Breitbandausbau im Bezirk Rohrbach

Das nächste Online-Seminar, in dem Experten über das Breitbandinternet informieren, findet am 5. Mai um 20 Uhr statt. Dieses kann man unter (https://us02web.zoom.us/j/83328107594 besuchen. Die Meeting-ID lautet: 833 2810 7594. Es ist keine vorherige Anmeldung erforderlich!

Wer sich schon sicher ist und eine Interessensbekundung unterzeichnen will, kann das online machen. Die digitale Interessensbekundung gibt es unter www.donau-boehmerwald.info/breitband-ausbau/

Nur wenn 60 Prozent der förderfähigen Haushalte in der gesamten Region ihre Interessensbekundung eingereicht haben, wird ein Provider den flächendeckenden Ausbau mit schnellem Internet in Angriff nehmen. Dieser ist aus heutiger Sicht für 2025 geplant.

