Diese Fragen beantwortete auf OÖN-Anfrage Sieglinde Teufelsbrucker, Hygienefachkraft am Klinikum Rohrbach. Zwar erwarte man in nächster Zukunft keine derartigen Fälle, gerüstet sei man aber trotzdem: "Wir sind immer auf Infektionskrankheiten eingerichtet", sagt Teufelsbrucker. Ganz gleich, ob das Patienten mit Corona-Virus, einer echten Grippe oder gar Ebola wären. "In so einem Fall greifen bei uns sofort die vorbereiteten Notfallpläne.