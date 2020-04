Corona reißt Loch in Freistadts Budget: „Werden Projekte verschieben müssen“

Eine in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Sitzung erlebte diese Woche der Freistädter Gemeinderat. Anstelle der eigentlich 37 Mitglieder des Gemeinderats kamen am Montag derer nur 19 im großen Saal des Salzhofs zusammen, um hier in gebotenem räumlichen Abstand Platz zu nehmen. „Ab dieser Anzahl ist unser Gemeinderat beschlussfähig. Wir haben uns hier am Vorgehen des Nationalrates orientiert und in Absprache mit allen Fraktionen beschlossen, dass jede Partei lediglich im proportionalen Verhältnis ihres Wahlergebnisses an der Sitzung teilnimmt“, so Stadtamtsleiter Florian Riegler.

Auch inhaltlich wurde die Sitzung von den absehbaren Auswirkungen der Coronakrise auf Freistadt geprägt. An oberster Stelle standen dabei die Finanzen der Stadt. „Wir haben in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet. Dennoch trifft uns die Corona-Pandemie hart und wir werden manche Projekt verschieben müssen, sagte Finanzreferent Vize-Bgm. Christian Hennerbichler (VP). Bricht man die Prognosen der Wirtschaftsforscher auf die Verhältnisse Freistadts herab, so ist für heuer im Vergleich zum Budgetvoranschlag mit einem Minus von 350.000 Euro bei den Ertragsanteilen sowie 260.000 Euro weniger Kommunalsteuer zu rechnen.

„Das gesamte Ausmaß können wir noch nicht genau beziffern. Wir rechnen zum Beispiel auch mit zusätzlichen Belastungen aus dem gesundheits- und Sozialbereich“, so Hennerbichler. Bürgerlisten-Sprecher Rainer Widmann geht davon aus, dass das Loch im Gemeindehaushalt zwischen 700.000 und einer Million Euro ausmachen wird. Somit sei es ein Gebot der Stunde, sich auf die zentralen Aufgaben zu konzentrieren und Mittel für Marketing oder die Frauenteich-Sanierung hintan zu stellen.

Die wichtigsten Aufgaben der Gemeinde wie Wasserversorgung, Kanal, Müllabfuhr oder die Betreuung in Schulen und Kindergärten seien auf jeden Fall gesichert, verspricht Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (VP): „Wir müssen jetzt auf Sicht fahren, die Entwicklungen genau beobachten und zusammen mit allen Parteien neue Zeitpläne für unsere außerordentlichen Vorhaben erstellen.“ So werden heuer Mittel für den Straßenbau deutlich geringer ausfallen als erwartet. „Im Geist eines guten Miteinanders werden wir aber diese Herausforderungen meistern“, übt sich die Stadtchefin in Optimismus.

Hilfe für Betriebe

Um Freistadts Betrieben finanziell unter die Arme zu greifen, wird Unternehmen mit einem Geschäftslokal in einem gemeindeeigenen Gebäude für den Zeitraum der behördlichen Schließung die Miete oder Pacht erlassen. Zudem können laut Wirtschaftsstadtrat Clemens Poißl Freistädter Betriebe einen Antrag auf Aussetzung der Kommunalsteuer stellen.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at