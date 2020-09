Corona-Patient über Zeit im Spital: „Die haben sich wirklich Mühe gegeben mit mir“

„Schön langsam geht es jetzt wieder aufwärts“, sagt Josef Walch aus St. Oswald bei Haslach über seine überstandene Covid-19-Infektion. Einen großen Anteil daran, dass er nun wieder zu Kräften komme, hätten die Ärzte und Pfleger des Klinikums Rohrbach, ist der 91-Jährige überzeugt: „Die haben sich wirklich Mühe gegeben mit mir.“

Wo er sich im April das Virus eingefangen hat, kann sich Walch bis heute nicht erklären: „Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich war nur einkaufen und selbst das von Beginn an nur mit Maske“, sagt Walch. Weil er sich schwach fühlte, appetitlos war und in kurzer Zeit zehn Kilo abgenommen hatte, konsultierte Walch seinen Hausarzt Thomas Peinbauer. Dieser überwies in prompt in das Klinikum Rohrbach. Dort brachte ein sofort durchgeführter Corona-Test Gewissheit: Eine Infektion mit Covid-19.

Zwei Wochen lag Walch auf der Isolierstation des Klinikums. Zwei negative PCR-Tests waren nötig, um den Patienten auf die Normalstation verlegen zu können. „Die Ärzte und Schwestern im Isolierbereich waren komplett vermummt. Hut ab vor den Krankenhausmitarbeitern auf dieser Station. Die haben sich wirklich Mühe gegeben mit den Patienten, die das Corona-Virus erwischt haben“, schildert Walch diese Zeit.

Die Schutzausrüstung der Krankenhaus-Mitarbeiter habe ihn nicht irritiert. Er habe freilich große Hochachtung gegenüber jenen Pflegemitarbeiterinnen aus, die den ganzen Tag in der Schutzkleidung arbeiten. Auch das Besuchsverbot sieht er gelassen: „Das war mir egal. Man hat ja das Handy. Da muss man sich fügen. Das ist so und aus.“ Zu diesem Zeitpunkt brachte Walch nur mehr 42 Kilogramm auf die Waage. „Erst im Krankenhaus bin ich langsam wieder mehr geworden“, bedankt sich der St. Oswalder beim Krankenhauspersonal.

„Wir haben geschaut, dass Josef Walch wieder zu Kräften kommt. Eine spezifische Therapie bei Covid-19 gibt es nicht. Viel körperliche Ruhe und fiebersenkende Maßnahmen waren neben der Sauerstoffgabe und Inhalationstherapie die Hauptmaßnahmen“, sagt Helene Höf-ler, Fachärztin für Innere Medizin in Ausbildung im Klinikum Rohrbach, zur Behandlung des Patienten.

Gerade als er Anfang Mai nach Hause entlassen werden hätte sollen, ereilte Josef Walch ein Rückschlag: „Ich habe mich in der Früh im Bett aufgesetzt und keine Luft mehr bekommen.“ Rasch war die Diagnose gestellt: akuter Herzinfarkt. Der Patient wurde mit dem Hubschrauber in eine Herzabteilung in Linz überstellt, wo ihm noch am selben Tag ein Stent eingesetzt wurde. „Am nächsten Tag kam ich zurück ins Klinikum Rohrbach. Auch auf der Akutgeriatrie und Remobilisation haben mich die Krankenhausmitarbeiter sehr gut betreut. Das sind richtige Profis“, sagt der Pensionist, der nun wieder selbst mit dem Auto fahren kann.

Wenngleich die Lungenfunktion bisher nicht mehr ganz so geworden ist, wie vor der Covid-Infektion, bleibt Josef Walch optimistisch: „Hauptsache, ich bin im oberen Stübchen noch gut beinander!“