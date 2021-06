Impfen im Supermarkt oder an der Tankstelle: Was in den USA seit Wochen propagiert wird, hält nächste Woche auch im Mühlviertel Einzug. Die Gemeinde Neumarkt bringt die Covid-Impfung nämlich in die Dorfwirtshäuser. In der Dingdorfer Stub’n (7. Juli, 17–19 Uhr) wird ebenso geimpft wie beim Wirt z’Trosselsdorf (8. Juli, 17–19 Uhr) oder im Foyer der Firma Schinko in Matzelsdorf (9. Juli, 13 Uhr).