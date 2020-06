"Corona hat die Gastronomie-Branche erschüttert. Es braucht ein Umdenken"

Als die heimische Gastronomie am 15. Mai nach Wochen der Corona-Schließung wieder ihre Gäste begrüßte, blieben die Türen der Moser Alm in Mönchdorf noch geschlossen. "Es hätte für uns nicht gepasst. Wir wollten uns zunächst in der Familie ehrlich damit auseinandersetzen, was es braucht, um als Wirte vernünftig wirtschaften zu können", sagt Markus Danninger im Gespräch mit den Mühlviertler Nachrichten. Deshalb werden sich die Türen der Moser Alm erst in zwei Wochen öffnen.

Neustart erst am 25. Juni

Viele in der Branche hat die Schließung wirtschaftlich hart getroffen. Manche haben die Zwangspause auch genutzt, sich über Grundsätzliches Gedanken zu machen. So auch Sandra Lumetsberger-Danninger und Markus Danninger. Ihr Fazit fällt auf den ersten Blick ernüchternd aus. "Wir und viele unserer Kollegen haben in der Vergangenheit die Preise nicht an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst oder die eigene Arbeitszeit nicht in die Preise einkalkuliert", sagt Sandra Lumetsberger-Danninger. Und ihr Mann ergänzt: "Solange die ganze Familie mit eingespannt ist, Oma und Opa ebenfalls mithelfen, funktioniert das. Aber eigentlich sind wir uns selbst gegenüber nicht ehrlich. Deshalb braucht es ein Umdenken – und zwar bei den Wirten und den Gästen."

Markus Danninger weiß, wie in anderen Branchen der Wirtschaft Preise kalkuliert werden, war er doch 25 Jahre im Marketing und Verkauf tätig und baute zwei erfolgreiche Unternehmen auf, ehe er Anfang des Jahres seine Firmenanteile verkaufte, um sich ganz im Familienbetrieb im Mühlviertel zu engagieren.

Eigentlich habe man erst im kommenden Jahr vorgehabt, die vor 20 Jahren als Jausenstation eröffnete Moser Alm unternehmerisch neu aufzustellen. Angesichts der Corona-Pandemie habe man dieses Unterfangen um ein Jahr vorgezogen. "Es wäre kein Problem gewesen, am 15. Mai aufzusperren. Aber wir haben gespürt, dass die Unsicherheit bei vielen Gästen einfach noch zu groß ist. Also haben wir die Zeit genutzt, um unser Konzept abzurunden, alte Muster zu durchbrechen und gestärkt aus der Krise hervorzugehen", sagt Markus Danninger.

Harte Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen für die Gastronomie seien durch steigende Lohnnebenkosten, Registrierkassenpflicht und Rauchverbot schon vor Corona deutlich ungemütlicher geworden, ist sich das Wirte-Paar einig: "Das war jedes Mal mit erheblichen Investitionen verbunden. Das ist für Kleinbetriebe nicht zu stemmen, zumindest nicht mit der bestehenden Preisgestaltung. Wir wollen aber nicht jammern. Wir sehen uns als Unternehmer und deshalb reagieren wir nun auch." Denn Gastronomie sei mehr als gutes Essen und Trinken – nämlich ein Ort des sozialen Austauschs.

"Gast will ein Gesamterlebnis"

Da brauche es Mut, sind die Wirtsleute der Moser Alm überzeugt: "Gastronomen schauen oft auf ihre Kollegen: Was verlangt der andere für ein Bier? Die Mutigen verlangen 20 Cent mehr, die Zaghaften zehn Cent weniger." In Wirklichkeit sei der Wert von Gastronomie aber nicht nur am Preis für ein Getränk oder ein Essen zu messen. Sie sei ein Gesamterlebnis, weshalb man jedem Wirt zugestehen müsse, den Preis zu verlangen, den er für richtig und angemessen empfindet: "Schlussendlich entscheidet der Gast, ob ihm das Gesamtpaket den Preis wert ist."

Regionalität spiele in diesen Überlegungen zwar eine Rolle, aber nicht die entscheidende, sagt Markus Danninger. Dieses Bewusstsein sei in Österreich schon vor Corona vorhanden gewesen. Corona habe diesen Aspekt nur verstärkt. Der Wert regional erzeugter Lebensmittel habe sich bestätigt. Das habe man beim Schreiben der neuen Speisekarten berücksichtigt. Klassiker wie das Kistenbratl werden verfeinert und bleiben spannend, es gibt aber auch vegane Genüsse und gewagte Kombinationen wie Mangold in Kräuter-Rosinen-Paste oder gebratenen Presskopf.

Hier zeigt sich schon recht stark die Handschrift von Sohn Niko. Der 22-Jährige, der bereits bei Lukas Kapeller in Steyr und Georg Essig in Linz in der Küche stand und dort auf hohem Niveau Erfahrung sammeln konnte, übernimmt in der neuen Moser Alm die Funktion des Küchenchefs. (lebe)

