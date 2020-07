Corona: Freibad und Parks in Mauthausen wieder offen

Die Infektionsketten rund um die Corona-Neuinfektionen in Mauthausen dürften unter Kontrolle sein. Zu den acht zu Wochenbeginn bekannt gewordenen Infektionen in Mauthausen, sind bis Donnerstagabend keine zusätzlichen mehr bekannt geworden. Dies nahm Bürgermeister Thomas Punkenhofer (SP) zum Anlass, ab heute, Freitag, sowohl das öffentliche Freibad als auch die Parkanlagen wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die vom Landeshauptmann erlassenen Auflagen wie das Tragen von Masken beim Einkauf, in öffentlichen Gebäuden sowie beim Betreten von Gaststätten bleiben davon unberührt und sind bis auf weiteres einzuhalten. „Panikmache ist nicht angebracht, jedoch ist weiterhin Vorsicht geboten“, so Punkenhofer in einer Mitteilung der Marktgemeinde Mauthausen.

Zum eigenen Schutz – sowie zum Schutz aller anderen, wird die Gemeindebevölkerung ersucht, vorsichtig zu bleiben und die geltenden Schutzregelungen im eigenen Interesse zu befolgen. Punkenhofer: „Helfen wir zusammen, dass die Corona-Pandemie keine zweite Chance bekommt, sich nochmals in Mauthausen und unserer Region auszubreiten.“