Eine neue Kultur kennenlernen, die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln und Menschen in Schwellenländern unterstützen. Das hatte Sigrid Walch im Sinn, als sie im November nach Peru aufbrach, um für einige Monate in der NGO "Intiwawa" mitzuarbeiten. Doch mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie musste die 19-Jährige ihre Zelte in Südamerika spontan abbrechen und bis zur sicheren Ankunft im Mühlviertel fünf bange Tage durchstehen.