Das Auftauchen eines Corona-Clusters in der muslimischen Religionsgemeinde Freistadt hat gestern österreichweit medial die Runde gemacht. Sieben Besucher der Moschee und 15 Personen in deren privaten Umfeld haben sich laut Krisenstab des Landes Oberösterreich mit dem Corona-Virus angesteckt. Zahlreiche Kontaktpersonen wurden von der Gesundheitsbehörde in Quarantäne geschickt. 120 Tests wurden bisher durchgeführt.