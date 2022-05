Clubhaus im Mühlviertel abgebrannt: "Sind schon wieder zuversichtlich"

Ein unerschütterlicher Optimist scheint Stephan Waltl zu sein, denn Tag eins nach dem verheerenden Brand in „seinem“ Golfclub-Restaurant in Ulrichsberg ist auch Tag eins des Wiederaufbaus. Nur kurz habe er in der Nacht auf Freitag ans Aufgeben gedacht: „Momentan denkst du dir schon, dass du dich von diesem Schlag nicht mehr erholst. Jetzt, einen Tag später, bin ich schon wieder zuversichtlicher.“

Gemeinsam mit seinem Team hat er in den vergangenen Jahren viel Herzblut in den gesamten Golfpark und auch ins Restaurant gesteckt.

Aus dem verstaubten Golf-Restaurant wurde ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Der Golfplatz wurde zum Böhmerwaldpark mit zahlreichen Attraktionen für Familien umgestaltet. Das brachte heuer auch die Auszeichnung als beliebtestes Familien-Ausflugsziel Oberösterreichs ein.

Vor einem Jahr erneuert

„Fast auf den Tag genau vor einem Jahr haben wir die neuen Bänke ins Restaurant gestellt“, erinnert sich Restaurantleiterin Johanna Pfoser. Für sie hätte der Nachmittag des Brandes eigentlich ein schöner werden sollen: „Ich habe mich mit einer zukünftigen Mitarbeiterin getroffen und wir haben auf der Terrasse gerade alles besprochen“, erzählt sie am Tag nach dem Brand. In Zeiten des akuten Personalmangels gehören solche Termine freilich zu den angenehmsten einer Gastronomin.

Stephan Waltl (Mitte) am "Tag danach" bei der Schadensaufnahme

Rauchschwaden bemerkt

Dann bemerkte sie gegen halb vier Rauchgeruch. „Ich bin sofort ins Restaurant und habe in der Küche den Brand entdeckt“, erinnert sie sich. Beherzt griff Pfoser – selbst aktive Feuerwehrfrau – zu den Feuerlöschern. „Ich habe mehrere Löscher abgedrückt, das Feuer war aber nicht mehr zu bändigen“, sagt sie. Eine Mitarbeiterin habe sich sogar in der Küche befunden und etwas gegessen, als der Brand ausbrach. „Es ging alles ganz schnell. Das Feuer ist nach oben weggezogen und hat sofort den Dachstuhl erfasst“, erzählt Waltl.

Video: Stephan Waltl im Interview

Feuerwehren halfen schnell

Als die alarmierten Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand. Zuerst wurde ein Außenangriff gestartet, so bald wie möglich rückten auch die Atemschutztrupps ins Innere des Gasthauses vor. Zwar konnten die Feuerwehrleute den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle bringen, große Teile des Dachstuhls fielen den Flammen zum Opfer. Brand aus gab Einsatzleiter Lukas Schauberger von der FF Ulrichsberg erst am Freitag gegen 9 Uhr. Vor allem die Löschwasserversorgung bereitete den Einsatzkräften Schwierigkeiten. Schließlich wurden die Teiche am Golfplatz „angezapft“.

Video: Einsatzleiter Lukas Schauberger

Zur Unterstützung wurde auch die Drehleiter aus Rohrbach angefordert und die Feuerwehr Breitenberg aus dem benachbarten Bayern alarmiert.

Einsatzleiter Lukas Schauberger von der FF Ulrichsberg

Es geht grundsätzlich weiter

„Wir haben vor einem Jahr das Wirtshaus renoviert und waren voller Euphorie – auch nach den zwei schweren Corona-Jahren und trotz der aktuellen Teuerungen. Wir waren nun wirklich schwer motiviert. Jetzt werden wir als Erstes einen Notbetrieb starten und Bürocontainer aufstellen. Aber den Besuchern im Freizeitpark können wir momentan natürlich kein Wirtshaus anbieten“, sagt Stephan Waltl. Gerade am bevorstehenden Muttertag war das Restaurant ausreserviert.

In irgendeiner Form will man aber die Zeit des Wiederaufbaus überbrücken: „Es gibt viele Ideen, wie wir unsere Besucher verköstigen könnten. Eventuell mit Food-Trucks. Jetzt checken wir einmal alles ab, aber Ideen gibt es“, blickt der Golfclub-Präsident zuversichtlich in die Zukunft. Der Golfbetrieb geht übrigens uneingeschränkt weiter. Schon am Tag nach dem Brand zogen die ersten Golfer über den Platz und auch die Rasenpflege wurde wieder aufgenommen.

Das 30 Jahre alte Gebäude hat erheblichen Schaden genommen. Die genaue Brandursache wird von Spezialisten der Polizei ermittelt.