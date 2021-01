CliniClowns machen Homeschooling "Lachen ist so wichtig wie noch nie"

So ein Schultag kann ganz schön anstrengend sein. Auch wenn man dafür nicht einmal das Haus verlassen muss. Tausende Schulkinder werden das bestätigen. Damit im Distance Learning der Humor nicht auf der Strecke bleibt, haben sich Oberösterreichs CliniClowns ebenfalls in das Homeschooling begeben und produzieren seit Jänner für jeden Schultag ein aufmunterndes Onlinevideo unter dem Motto "Du bist nicht allein".

"Wir CliniClowns verbringen derzeit ebenfalls viel Zeit daheim. Kein Publikum zu haben, ist auch für uns hart. Dennoch versuchen wir, die Menschen zu erreichen und sie zum Lachen zu bringen. Lachen ist ja derzeit so wichtig wie noch nie", sagt Birgit Schwamberger. Die Gallneukirchnerin ist seit 18 Jahren CliniClownin. Als Dr. Doris Drüse zaubert sie normalerweise in den Kinderabteilungen der heimischen Spitäler ein Lächeln in die Gesichter junger Patienten. Doch diese Besuche sind derzeit aus bekannten Gründen nur sehr eingeschränkt möglich. "Wir haben schon vor einem Jahr auf Telefon- und Videovisiten umgesattelt, um trotzdem für unsere Patienten und das Spitalspersonal da zu sein", sagt die Schauspielerin und Shiatsu-Praktikerin.

Schulkinder aufheitern

Mit dem fortgesetzten Heimunterricht haben sich Schwamberger und ihre Kolleginnen entschlossen, auch etwas für die Seelen der daheim lernenden Schulkinder zu tun. Seit 7. Jänner werden auf der Homepage sowie dem YouTube-Kanal der CliniClowns Oberösterreich an jedem Schultag Videos für Volksschulkinder veröffentlicht. Etwa 100 Schulen im ganzen Land nutzen dieses Service bereits. "Einige Schulen starten ganz bewusst mit unseren Videos in den Tag, um die Kinder mit etwas Heiterem zu begrüßen. Andere setzen es in der Pause ein", sagt Schwamberger im Gespräch mit den Mühlviertler Nachrichten.

Sechs CliniClowns produzieren derzeit die Schulvideos. Da gibt etwa Frau Dr. Rotz eine Turnstunde, Frau Dr. Käfer bringt im Rechnen einiges durcheinander, Frau Dr. Drüse unternimmt einen Ausflug, und Kamilla bereitet eine gesunde Jause zu. "Wir wollen mit unseren Beiträgen eine gewisse Leichtigkeit in den Schulalltag bringen", sagt Schwamberger.

Bis zum Beginn der Semesterferien wollen die CliniClowns – sie sind Teil des Projekts "Proges. Wir schaffen Gesundheit" – ihre Video-Reihe auf jeden Fall fortführen. "Wie es nach den Ferien weitergeht, wissen wir noch nicht. Das weiß ja momentan noch niemand so recht", sagt Schwamberger.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at