Clemens Flixeder wurde als Pergs neuer Polizei-Chef angelobt

Bei einem Festakt in der Bezirkshauptmannschaft Perg wurde Clemens Flixeder am Donnerstag offiziell in seine Funktion als Bezirkspolizeikommandant von Perg eingeführt. Interimistisch übte der 32-jährige Major aus Kirchberg-Thening diese Funktion bereits seit Oktober als Nachfolger von Florian Engler aus. Seine Ernennungsurkunde erhielt der ehemalige Cobra-Polizist vom stellvertretenden Landespolizeidirektor Günther Humer. Ebenfalls beim Festakt mit dabei waren neben Bezirkshauptmann Werner Kreisl, der Leiter der Staatsanwaltschaft Linz Rainer Schopper und Flixeders Eltern sowie Lebensgefährtin Anna.

Flixeder sei der richtige Mann für den Posten, sagte Landespolizeidirektor-Stellvertreter Humer. Und das nicht nur aufgrund seiner Qualifikation: "Clemens Flixeder hat das Herz am rechten Fleck, traut sich hingreifen und anpacken und ist Cobra-erfahren – ganz klar eine Führungskraft der nächsten Generation." Humer empfahl dem Polizeimajor zudem, sich ein verlässliches Team aufzubauen und gute Kontakte zu den Einsatzorganisationen zu pflegen. "Es wird bestimmt viele herausfordernde Einsätze geben, auch in sicherheitspolizeilicher Hinsicht", so Humer. Er denke beispielsweise an die diesjährigen Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Befreiung der Konzentrationslager in Mauthausen und Gusen.

Dass der Major Flixeder trotz seiner bisher recht steil nach oben verlaufenden Karriere möglichst lange in Perg tätig sein möge, wünscht sich Bezirkshauptmann Werner Kreisl. "Die Zusammenarbeit aller Einsatzorganisationen funktioniert bei uns besonders gut. Das habe ich schon bei der Amtseinführung von Flixeders Vorgänger Florian Engler gesagt, und das gilt weiterhin."

