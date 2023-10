Clam Konzertsommer mit sozialer Zugabe

Rockmusik und Inklusion gingen in der abgelaufenen Konzertsaison auf der Burg Clam eine erfolgreiche Liaison ein. Konzertbesucher waren aufgerufen, sich an einer sozialen Initiative zu beteiligen. Rasch war der Kontakt zur Lebenshilfe im benachbarten Grein hergestellt. Einige der dort tätigen Menschen leben schließlich mit ihren Familien in Klam.

"Inklusion ist uns bei unseren Konzerten wichtig – unter anderem mit gut ausgebauten Plätzen für Rollstuhlfahrer", sagt Konzertmanager Michael Ehrenbrandtner. "Die Idee, dass wir uns an einem Sozialprojekt ist bei allen Beteiligten auf fruchtbaren Boden gefallen", ergänzt Burgherr Carl Philipp Clam. Und auch Bürgermeister Johannes Achleitner freute sich über diese Kooperation: "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zur Crew von Clam-Live. Deshalb freue ich mich außerordentlich über dieses soziale Engagement in der Region."

Während der diesjährigen Konzertsaison warfen die Besucher insgesamt 1300 Euro in die Spendenboxen. Das Team von Clam-Live und Barracuda Music rundete diese Summe auf 2.000 Euro auf und überreichte am Dienstag im Backstage-Bereich der Meierhofwiese einen Spendenscheck an eine Abordnung der Lebenshilfe. In Begleitung von Silke Koch und Arbeitsgruppen-Obmann Christian Weixelbaumer nahmen die Lebenshilfe-Mitarbeiter Silke Steindl und Dominic Weixelbaumer diese willkommene Unterstützung in Empfang. "Wir werden sehr behutsam mit diesem Geld umgehen und davon neue Therapiegeräte ankaufen", versprach Christian Weixelbaumer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner