Clam gehört zu schönsten Schlössern Österreichs

Die schönsten Schlösser und Burgen Österreichs sind zweifellos in Wien oder Salzburg zu finden. Allerdings befindet sich unter den besten zehn in dieser Kategorie seit wenigen Tagen auch die Burg Clam im Mühlviertel. Vor allem im goldenen Herbst bieten sich Burgen und Schlossanlagen als Ausflugsziel an. Ob mittelalterliche Festung oder herrschaftliche Residenz – die Bauwerke sind überaus fotogen und beliebte Fotomotive. Das beweist ein Blick auf die Social-Media-Plattform Instagram. Holidu, eine Suchmaschine für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, ermittelte die beliebtesten Schlösser und Burgen. Dazu wurde erhoben, wie gefragt das jeweilige Bauwerk als Fotomotiv ist.

Im Konzert der Großen dabei

Spitzenreiter sind freilich die Hofburg und Schönbrunn in Wien, gefolgt von Hohensalzburg, Mirabell und Hellbrunn in der Mozartstadt. Auch Schloss Eggenberg in Graz setzte sich nur knapp vor die Mühlviertler Residenz. Denn auf Platz sieben folgt schon Clam. Die Mühlviertler Burg verwies namhafte Mitbewerber wie Leopoldskron, Ambras oder Fuschl auf die hinteren Plätze. Über der Stadt Klam ragt die mittelalterliche Burg Clam empor, die im zwölften Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wurde. Sie ist noch immer im Besitz der Familie Clam-Martinic, von der sie heute auch bewohnt und erhalten wird. Unter anderem finden sich auf dem Areal eine Burgbrauerei, ein Reitverein und ein Meierhof. Außerdem steht die Burg für Besichtigungen sowie für Übernachtungen zur Verfügung und ist ein beliebtes Veranstaltungszentrum. Instagram-Nutzer haben bereits mehr als 8000 Mal zum Hashtag #BurgClam gepostet.

Dass die Burg in so einem guten Zustand ist, ist natürlich den umsichtigen Besitzern zu verdanken. Aber auch der Tatsache, dass die Anlage von den beiden Weltkriegen verschont geblieben war.

www.burgclam.com