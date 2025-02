Christoph Keil kandidiert in Hofkirchen als Bürgermeister

Als Vater von zwei kleinen Kindern und Lehrer liegt ihm besonders am Herzen, dass kommende Generationen in einer intakten Umwelt und einer offenen, vielfältigen Gesellschaft aufwachsen können. "Wir müssen auf unsere Natur achten, aber auch auf die Menschen. Ohne Hass, ohne Ausgrenzung – einfach in einem gesunden Miteinander", sagt Keil.

Genau dieses Miteinander ist es, was er an Hofkirchen schätze. Seit zehn Jahren engagiert er sich im Gemeinderat und hat sich dort auch für den Ausbau von erneuerbaren Energien eingesetzt: "Nach langem Hin und Her haben wir nun endlich massiv in Photovoltaik und Stromspeicheranlagen investiert. Die Leute sehen, dass es funktioniert, und sind offen für neue Ideen." Gemeinsam mit allen Interessierten in Hofkirchen will Keil nachhaltige Projekte vorantreiben: "Ich kandidiere, weil ich ein offenes, zukunftsorientiertes Hofkirchen will, in dem das wertschätzende Miteinander und das Wohl der Gemeinde wichtiger sind als Parteipolitik", sagt Keil.

