Christoph Gahleitner ist bester Kfz-Techniklehrling

Sankt Johann am Wimberg. Nachdem Christoph Gahleitner bereits den Landeslehrlingswettbewerb der oberösterreichischen Kraftfahrzeugtechniker im Frühjahr 2024 für sich entscheiden konnte, belegte er auch noch den ersten Platz bei der Staatsmeisterschaft der Kraftfahrzeugtechnikerlehrlinge in Innsbruck. Somit setzte er sich gegen mehr als 1800 Lehrlinge österreichweit in seinem Ausbildungsjahrgang durch und darf sich Staatsmeister nennen. Die jeweils zwei besten Kraftfahrzeugtechnikerlehrlinge aus den neun Bundesländern bewiesen bei diesem Wettbewerb einen Tag lang an unterschiedlichen Stationen ihr Können und Wissen und meisterten Aufgaben aus dem Werkstattalltag. "Zum Staatsmeister 2024 gekürt zu werden, ist eine großartige Leistung von unserem Lehrling Christoph. Gleichzeitig bin ich auch sehr stolz auf die hervorragende Teamzusammenarbeit mit unserem Gesellen Christopher Preining, der Christoph in seiner Ausbildung in unserem Betrieb immer super unterstützt und dadurch vermutlich auch wesentlich zu seinem Erfolg beigetragen hat", freut sich Chef Andreas Krauck.

