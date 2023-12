Christkindltruck on Tour

Noch wenige Tage trennen uns von Weihnachten – und damit auch von der Fahrt des Christkindltrucks, der am Heiligen Abend in den Pfarren des Dekanats St. Johann unterwegs sein wird. In den Werkshallen der Firma Wippro in Vorderweißenbach wurde das Gefährt vorbereitet. Gemeinsam mit seinen engagierten Helfern inklusive Wippro-Seniorchef Robert Wipplinger legte Initiator Dechant P. Otto Rothammer dabei persönlich mit Hand an.