"Christkindltag" verfeinert ersten Einkaufssonntag

Am kommenden Sonntag darf Österreichs Non-Food-Handel ausnahmsweise für einen Einkaufssonntag aufsperren. Damit die Kunden an diesem Tag nicht nur die großen Einkaufszentren im Zentralraum stürmen, hat der Verein "Pro Freistadt" gemeinsam mit dem Stadtmarketing für diesen Tag ein feines Rahmenprogramm vorbereitet, um ein passendes Weihnachtsflair in die Freistädter Innenstadt zu zaubern.

Zahlreiche Geschäfte haben am vierten Adventsonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet und bieten Weihnachtsgeschenkideen, Gutscheinverkauf und vieles mehr. Außerdem können die Gutscheintürchen des Freistädter Geschenkekalenders eingelöst werden. Weihnachtliche Leckereien von ortsansässigen Vereinen wie Kekse, Punsch oder Kartoffelspiralen zum Mitnehmen bringen die Weihnachtsstimmung bis nach Hause.

Märchenstationen

In den festlich geschmückten Gassen des Freistädter Stadtzentrums erwarten die Besucher darüber hinaus 15 Märchenstationen und mehr als 80 Krippen in den Schaufenstern. Bei Laternenzauber und den Klängen der Turmbläser kann man mit ein bisschen Glück sogar das Christkind in der Stadt treffen, das Süßigkeiten für die Kleinsten verteilt.

Darüber hinaus lädt die mit Kerzen festlich geschmückte Stadtpfarrkirche an diesem vierten Adventsonntag zum Innehalten und zur stillen Einkehr ein.