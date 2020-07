Christian Naderer an der Spitze der Wirtschaft

Naderer, seit 2004 selbständig mit einer Werbeagentur in Tragwein, startete sein Engagement in der Wirtschaftsvertretung 2015 als Mitglied im Freistädter WKO-Bezirksstellenausschuss. Seit 1. Dezember 2019 ist er als WKO-Obmann Sprachrohr für die mehr als 4000 Unternehmer im Bezirk Freistadt. Zudem spricht er als Vorsitzender des Tourismusverbands Mühlviertler Kernland seit 2016 im Landestourismusrat/Strategieboard für das Mühlviertel. "Wohn-, Freizeit-, Naturraum- und Lebensqualität sowie regionale Kreisläufe zählen für Einheimische genauso wie für Touristen. Wir brauchen besondere Unterstützung für Nahversorgung, Handel und alle Branchen in Tourismus und Freizeit", skizziert Christian Naderer Schwerpunkte seiner Obmanntätigkeit. "Die Corona-Krise hat Entwicklungen beschleunigt, aber auch Defizite gezeigt. Wir müssen möglichst viele Unternehmen im digitalen Wandel fit machen und die digitalen Ressourcen unserer Region besser für die Wirtschaft nützen", ist Christian Naderer überzeugt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.