Christian Lang zum Bauernbund-Bezirksobmann gewählt

Jungbauern-Landesobmann Christian Lang wurde beim Bezirksbauernrat des Bauernbunds einstimmig zum Bauernbund-Bezirksobmann gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Rosemarie Ferstl an.

Langs Nominierung zum Bauernbund-Obmann erfolgte bereits im August bei einer Bezirksvorstandssitzung. Noch heuer im Dezember soll der 28-Jährige dann auch zum Obmann der Bezirksbauernkammer gewählt werden. Ebenfalls neu in den Bezirksvorstand gewählt wurde Johann Prinz aus Münzbach als Bezirksobmann-Stellvertreter. Der Baumgartenberger Christian Lang absolvierte von 2009 bis 2014 die höhere land- und forstwirtschaftliche Bundeslehranstalt in St. Florian. Nach der Matura und anschließendem Präsenzdienst übernahm er den großelterlichen landwirtschaftlichen Betrieb mit den Schwerpunkten Legehennenhaltung, Ackerbau und Direktvermarktung in seiner Heimatgemeinde.

Politisch engagiert sich Lang seit vielen Jahren in verschiedenen Gemeinde-, Bezirks-, Landes- und Bundesfunktionen. So ist er seit dem Jahr 2019 Jungbauernlandesobmann und seit 2021 stellvertretender Obmann der Jungbauern Österreich sowie Landwirtschaftskammerrat in Oberösterreich. Neben seinem politischen Engagement ist Christian Lang ein begeisterter Jäger und engagiert sich bei der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. "Ich möchte den Mitgliedern des Bezirksbauernrates meinen herzlichen Dank für das große Vertrauen aussprechen. Als Bezirksobmann werde ich die Interessen der bäuerlichen Familienbetriebe bestmöglich vertreten und ein Sprachrohr für die Perger Bäuerinnen und Bauern sein", will Lang ein Sprachrohr für die Bauern im Bezirk Perg sein.

Eine der ersten Gratulantinnen des neuen Bezirksobmanns war Landesrätin Michaela Langer-Weninger: "Als Oberösterreichs Bauernbund-Landesobfrau gratuliere ich Christian Lang zur Wahl. Er ist die Idealbesetzung für diese Funktion, geht auf die Menschen zu und hat ein Ohr für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern. Ich wünsche ihm in seiner neuen Funktion alles erdenklich Gute." Einen großen Vertrauensvorschuss äußerte auch Langs Vorgängerin Rosemarie Ferstl: "Christian Lang wird sich für die Anliegen der Land- und Forstwirtschaft bestmöglich einsetzen. Durch seine jahrelange Tätigkeit in den verschiedenen Funktionen und Ebenen konnte er viel politische Erfahrung sammeln und sich ein gutes Netzwerk aufbauen."

Langs Vorgängerin Rosemarie Ferstl wurde 2014 zur Bauernbund-Bezirksobfrau von Perg gewählt und ist seit dem Juni 2023 LK-Vizepräsidentin. Langer-Weninger zollte Ferstl für ihre erfolgreiche Arbeit Respekt: "Rosemarie Ferstl hat durch Ihren Einsatz im Bezirk Perg viel im Sinne der Bauernschaft bewegen und erreichen können. Als Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer OÖ setzt sie diesen Weg beständig fort."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper