Christian Kölbl gibt Benefizkonzert für Corona-Betroffene

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie stehen vor allem Beschäftigte des medizinischen Bereichs und in der Pflege unter Hochspannung. Ihnen wird teilweise Übermenschliches abverlangt. Mit einem großen Benefizkonzert am 21. Mai im Centro will Musiker Christian Kölbl seinen Dank dafür zum Ausdruck bringen und Geld für einen karitativen Zweck in Zusammenhang mit Covid sammeln.