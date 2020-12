Chef-Stratege für gute Entwicklung in den Regionen

Der studierte Public Manager ist seit 18 Jahren im öffentlichen Dienst tätig. In den vergangenen sechs Jahren war er Amtsleiter der Marktgemeinde Schwertberg. Brandstetter ist 34 Jahre alt und setzte sich in einem extern begleiteten Objektivierungsverfahren mit 25 Bewerberinnen und Bewerbern durch. "Mit Markus Brandstetter verfügt das Regionalmanagement OÖ über eine in Oberösterreichs Gemeinden gut vernetzte neue Führungskraft", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner diese Woche bei der Vorstellung Brandstetters. Die Regionalmanagement OÖ GmbH (RMOÖ) ist als Kompetenzzentrum für Regionalentwicklung Ansprechpartner aller Gemeinden, Vereine, Institutionen und regionalen Akteure, die Initiativen zur Entwicklung ihrer Region umsetzen wollen. Ihre Aufgabe ist die Stärkung von Attraktivität, Lebensqualität und grenzüberschreitender Kooperation der oberösterreichischen Regionen. "Mein Ziel ist es, das Leistungsportfolio des Regionalmanagements auszubauen, um den oberösterreichischen Regionalvereinen und Gemeinden ein noch besseres Service zu bieten", kündigte Brandstetter nach dem ersten Arbeitsgespräch mit Landesrat Achleitner an.

