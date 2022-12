Chaos und Lachgarantie auf dem Geisterbahnhof

Mit der ländlichen Komödie "GleisGeisterei" unterhält das Theaterteam Schönau in den kommenden Tagen sein Publikum. Dafür wird im Jakobussaal des Pfarrheims eine Bahnhofskulisse aufgebaut, in der es trotz stillgelegter Eisenbahnlinien ziemlich turbulent zugeht. Schräge Ortsbewohner, einsame Herzen und Landstreicher lassen vor allem Kioskbesitzer Hans keine Ruhe. Hätte er damals der feschen Mona seine Liebe eingestanden, wäre in seinem Leben sicher alles viel besser gelaufen.