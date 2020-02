Challenge zum zehnten Jubiläum: Der Donausteig als Trailrun-Paradies

Der Donausteig ist ein Weitwanderweg, der nicht nur Wanderfreunde anzieht. Denn was vielen vielleicht noch nicht so bekannt ist, der Donausteig ist auch ein echter Abenteuerspielplatz. Und zwar für Trailrunner, die ihre Runden auf den bewaldeten Pfaden drehen. Mit den steilen Uferhängen und insgesamt 20.000 Höhenmetern im Auf- und Abstieg gilt der Donausteig als Geheimtipp für die Trendsportart. Gerade im Frühjahr und Spätherbst, wenn höhere Lagen verschneit sind, eignet sich die Donauregion besonders gut als Trainingsregion für Trailrunner.

Donausteig Trail-Challenge

Zehn Jahre nach der erfolgreichen Wander-Challenge am Donausteig ruft die Donau Oberösterreich zur Donausteig Trail-Challenge auf. Die Eckpunkte: 7000 Höhenmeter im Auf- und Abstieg, steile Uferhänge, sagenhafte Panoramablicke und hochkarätige Guides. Einer davon ist die gebürtige Rohrbach-Bergerin Sandra Koblmüller. Sie ist studierte Sportwissenschaftlerin und begeisterte Trailrunnerin. Auf ihrer sportlichen Habenseite stehen mehrere Staatsmeistertitel im Triathlon sowie Bergmarathon und Trailmarathon sowie ein Berglauf-Weltmeistertitel im Team und vieles mehr. Bei der Donausteig Trail-Challenge wird Koblmüller nicht nur aufpassen, dass niemand verloren geht, sie gibt auch Tipps rund um die Themen Trailrunning, Gesundheit und Ernährung.

Abgesehen von Koblmüller sind als Guides noch Florian Reiter (Sport-Physiotherapeut, Trail-/Running-Coach und geprüfter Mentaltrainer) sowie Trailrunner, Fotograf und Alpinist Philipp Reiter dabei.

An vier Tagen, vom 6. bis 9. April, führt die Donausteig Trail-Challenge 2020 durch die oberösterreichische Donauregion. Dabei werden jeden Tag 25 bis 35 Kilometer lange Teilstücke des Donausteiges zurückgelegt. Täglich wird die Gruppe von einem anderen Guide begleitet. Ausgestattet werden die Teilnehmer, Teilnehmerinnen und Guides vom Sportausrüster Salomon.

Beweisfotos gefordert

Weil heutzutage nicht einmal ein so naturverbundenes Ereignis wie ein Trailrun ohne Beweisfotos in den sozialen Medien vonstattengehen kann, sind auch die Influencer Bettina Brunauer (@bouncing_betti), Simone Sperl (@simone_sperl) und Heidi Messner (@heidifromthemountains) mit von der Partie. Ebenfalls als Partner dabei ist die heimische Hotelerie. In Neustift nächtigen die Sportler im Hotel Weiß, in Wesenufer im Hotel & Seminarkultur an der Donau, in Lembach im Vitalhotel Lembacher Hof und in Bad Kreuzen im Gasthof zur Zugbrücke.

>>> Wer bei der ersten Donausteig Trail-Challenge 2020 dabei sein will, kann sich jetzt bewerben: www.donausteig.com. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 27. Februar 2020.