Vater und 14-jährige Tochter bei Diebestour erwischt

Kurz vor 1 Uhr mittags beobachtete die Mitarbeiterin einer Lebensmittelfiliale in Grein ein junges Mädchen, das mit einem Rucksack voller Lebensmittel aus dem Kaufhaus spazierte, ohne zu bezahlen. Sie alarmierte die Polizei.

Die Beamten stellten das Mädchen, eine 14-Jährige aus Moldawien, und deren 41-jährigen Vater zur Rede. Auch ein 27-jähriger Mann war bei den Diebstählen dabei, so die Polizei. Deren Erhebungen ergaben, dass die drei Personen am selben Tag bereits in drei weiteren Lebensmittel- und Tabakwarengeschäften Diebstähle verübt hatten. Das Trio zeigte sich geständig und wird angezeigt.