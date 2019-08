Burg Clam: Auf die Rocker folgen die Ritter

Die Musiker sind weitergezogen und werden erst nächstes Jahr wieder nach Klam kommen. Wo gerade noch Rod Stewart, Bryan Adams, Seiler & Speer oder die EAV gefeiert wurden, wird nun das Rad der Zeit zurückgedreht.

Das historische Ambiente der Burg wird am 24. und 25. August zum Schauplatz eines Ritterturniers mit Sturm auf die Burg, was natürlich auch mit den Hausherren so abgesprochen ist. 60 bis 70 Ritter werden an beiden Festtagen jeweils ab 15 Uhr versuchen, die Burg zu erstürmen. Es ist natürlich nicht das einzige Showelement, das den Besuchern der siebenten Auflage des zweitägigen Ritterfestes auf Burg Clam geboten wird. So werden auch wieder die Ritterturniere zu Pferd gezeigt, dazu werden viel Musik, Zauberei und Gaukelei gereicht. Die Kinder können sich auf Märchen freuen.

Natürlich wird auch heuer wieder kulinarisch verwöhnt und ein mittelalterlicher Markt darf selbstverständlich ebenfalls nicht fehlen.

Ritterturnier auf Burg Clam, Festzeiten: Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: 15 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei

